Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) setzt im neuen Jahr auf eine weitere Verbesserung der zuletzt angespannten deutsch-französischen Beziehungen. Zwischen Berlin und Paris habe es jüngst «sicherlich ein bisschen geknirscht», sagte Rehlinger, die ab dem 1. Januar 2023 offiziell das Amt der deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten übernimmt. «Mein Eindruck ist, dass das ein Weckruf gewesen ist und dass die deutsch-französischen Beziehungen gerade intensiv wieder aufleben.»

Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Januar soll ein deutsch-französischer Ministerrat stattfinden, der im Oktober unter Hinweis auf Meinungsunterschiede verschoben worden war. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte Deutschland öffentlich davor, sich in der EU zu isolieren.

Rehlinger sagte: „Wir leben gerade in sehr anstrengenden Zeiten nicht nur für Bürger, sondern auch für die europäischen Beziehungen.“ Die Kommunikation zwischen Berlin und Paris sei „vielleicht nicht immer ganz so einfach in alle Richtungen“ gewesen.

Es sei wichtig, „dass man sich mit unterschiedlichen Positionen, die man nun mal hat, jetzt an die Tische setzt“, sagte sie. „Bei der Zukunft Europas spielt ein gutes deutsch-französisches Verhältnis eine ganz entscheidende Rolle.“

Der Élysée-Vertrag, dessen 60. Geburtstag im kommenden Jahr gefeiert werde, sei „auch die Grundlage für Frieden in Europa gewesen“. Seine Bedeutung könne nicht hoch genug angesehen werden.

Rehlinger sagte mit Blick auf den Ministerrat, sie gehe davon aus, dass es „ein gutes Treffen“ werde. Sie sei als Kulturbevollmächtigte selbst dabei. „Ich sehe meine Funktion gerade aus dem Saarland heraus als ein Scharnier für diese Freundschaft.“