Hermeskeil (dpa/lrs) - Nach dem Fund eines angeschossenen Rehbocks am Ortsrand von Beuren (Hochwald) im Landkreis Trier-Saarburg ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei. Aufgrund des Zustands der Wunde sei davon auszugehen, dass das Tier nach einem Kopfschuss Ende Juli oder Anfang August zwischen 8 und 14 Tagen mit dieser Verletzung unterwegs war und sich am Ortsrand abgelegt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort sei es Mitte August gefunden und vom Jagdaufseher getötet worden. Das Tier wies einen Kopfschuss vermutlich mittels Kleinkaliberwaffe auf, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.

