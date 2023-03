Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird überwiegend regnerisch, mitunter schneit es auch. Freitagvormittag sei ein leichter Sprühregen nicht ausgeschlossen, im Tagesverlauf werde es aber heiter und teils sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis elf Grad, im Norden bei zwei bis fünf Grad.

In der Nacht zum Samstag wird es laut Prognose stark bewölkt und teils neblig. Es kann zu Sprüh- und Schneeregen kommen. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad ab, im Bergland auf bis zu minus vier Grad. Der DWD warnte vor lokaler Glätte.

Der Samstag startet stark bewölkt, im Norden kann es gelegentlich zu leichten Regenschauern und in höheren Lagen auch zu Schneefall kommen. Im Süden bleibt es nach Angaben des DWD überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei maximal fünf bis acht Grad, im höheren Bergland bei ein Grad. Der Trend aus Wolken und Regen in tieferen Lagen sowie Schnee in höheren Lagen setzt sich auch am Sonntag fort. Am Abend soll es dann auch in tieferliegenden Regionen zu Schneeschauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei vier bis sieben Grad, im höheren Bergland bei null bis drei Grad.

DWD-Vorhersage