Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich zum Wochenbeginn auf Regen und mäßig warme Temperaturen einstellen. Am Montag regnet es zunächst gebietsweise, später breitet sich der Regen schauerartig aus, wie der Deutsche Wettedienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag und Abend sei örtlich mit Gewittern und Starkregen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad, im Bergland um 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann es stellenweise noch schauern oder kurz gewittern. Im Verlauf der Nacht kann es örtlich neblig werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 9 Grad.

Am Dienstag gibt es einen Mix aus Wolken und Sonne. Es kann erneut schauern, teils auch gewittern. Lokal sind Unwetter durch heftigen Starkregen möglich. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad in der Vorderpfalz und 19 Grad in der Eifel.