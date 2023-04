Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lockerungen bei den Spielplätzen und in der Außengastronomie sollen auf die Tagesordnung der Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin am 6. Mai. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung vor dem Mainzer Landtag an. Bereits am Donnerstag tauschen sich die Regierungschefs und die Kanzlerin wieder aus.

Gastronomen haben vor der Plenarsitzung mit leeren Stühlen und gedeckten Tischen im Regierungsviertel demonstriert. „Uns ist auch bewusst, dass die Gastronomie dringend eine