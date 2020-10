Zwei Nachtragshaushalte und ein Haushalt für das neue Jahr: Der Landtag in Mainz debattiert zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen über Ausgaben und Einnahmen während der Corona-Pandemie.

Mainz (dpa/lrs) - Mit dem Haushalt 2021 stärkt die rheinland-pfälzische Landesregierung nach den Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor allem Bildung, Forschung, das Gesundheitssystem, Kommunen, Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaft. «Jeden vierten Euro aus unserem Landeshaushalt, mehr als 5,5 Milliarden Euro, investieren wir, damit unsere Kinder die bestmögliche Bildung erhalten», sagte Dreyer am Donnerstag während der ersten Lesung des Gesetzes.

Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) hatte sich zuvor in der Mainzer Rheingoldhalle «enttäuscht» über den Entwurf geäußert und unter anderem mehr Lehrer, Polizisten sowie 200 zusätzliche Medizinstudienplätze gefordert. Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen, Familien, Kommunen, Infrastruktur, Verkehr und Innere Sicherheit bräuchten zudem mehr Geld vom Land als vorgesehen, forderte der CDU-Fraktionschef.

Universitäten und Hochschulen würden in dem Haushalt mit rund einer Milliarde Euro gestärkt und dort mit Mitteln aus Bund und Land mehr als 750 neue Stellen geschaffen oder entfristet, sagte dagegen Dreyer. «Das ist das größte Entfristungsprogramm, das es in diesem Land jemals gab.» Sie lobte die exzellente Forschung im Land, die sich unter anderem bei Universitätsausgründungen wie dem Impfstoff- und Krebstherapieentwickler Biontech sowie in dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz zeige.

Die Hochschulen seien seit Jahren chronisch unterfinanziert, die Ausgaben pro Student hätten sich in den vergangenen Jahren verschlechtert, hatte Baldauf zuvor kritisiert. Der Unterrichtsausfall an den Schulen sei mit 7,2 Prozent zu hoch. Mehr als ein Drittel aller Viertklässler könne zudem nicht ausreichend Lesen und Schreiben. «Wir als CDU fordern wirkliche soziale Gerechtigkeit und setzen da an, wo echte Chancengleichheit beginnt.» Notwendig seien ein ganzheitliches Sprachförderkonzept sowie mehr Stellen für Lehrer.

Der neue Haushalt sehe auch erneut 378 weitere Lehrerstellen vor, entgegnete Dreyer. Rund 200 Millionen Euro würden für gleiche Chancen für alle Kinder ausgegeben. «Wir stärken die Ganztagsschule, investieren in Schulsozialarbeit, Sprachförderung, Inklusion und in die Berufs- und Studienorientierung.»

Für den Klimaschutz seien ressortübergreifend 106 Millionen Euro vorgesehen. Dazu gehöre der Umbau des stark geschädigten Waldes und der Ausbau der Erneuerbaren Energien für Wind und Sonne. «Klimaschutz ist mehr als der notwendige Ausbau der Erneuerbaren Energien», sagte dagegen Baldauf und forderte mehr Innovation und Optimismus.

Die wohnortnahe ärztliche Versorgung werde auch weiter gefördert und die Haushaltsmittel dafür verdoppelt, sagte Dreyer. Die Krankenhäuser bekämen für eine flächendeckend gute Versorgung rund 37 Millionen Euro pro Jahr mehr. Die Kultur soll im neuen Jahr auch acht Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr bekommen - insgesamt 131 Millionen. «Gerade in Zeiten von Corona spüren wir, was wir vermissen.»

Der Haushalt trage eine starke liberale Handschrift, sagte die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer. Dies zeige sich in einer Politik, die beste Bildungschancen schaffe, die kleinen und mittelständischen Unternehmen fördere, sich für den Tourismus einsetze, im Einklang mit der Umgebung und Umwelt stehe und «uns sicher aufwachsen und leben lässt». 19 Millionen Euro für digitale Bildung, 24 zusätzliche Richter- und Staatsanwaltsstellen, 34 zusätzliche Stellen im Strafvollzug sowie 580 neue Stellen für Polizeianwärter nannte sie als Beispiele.

Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Bernhard Braun, warf Oppositionsführer Baldauf vor, den Haushalt nicht richtig gelesen zu haben und viele Förderungszuwächse etwa für Bildung, Familien und Gewalt gegen Frauen nicht zur Kenntnis genommen zu haben. Zudem habe er keine Vorschläge gemacht, wie er seine Forderungen finanzieren wolle. Der Haushalt biete viele gute Ansätze, um gut durch die Pandemie zu kommen. Die Ausgaben für den Klimaschutz seien auch erhöht worden - reichten aber noch nicht aus. Braun warb dafür, gemeinsam mit der Industrie und den Gewerkschaften Rheinland-Pfalz zu einem Standort für klimaneutrale Wirtschaft auszubauen. «Alle wollen nun grünen Wasserstoff verarbeiten - aus erneuerbaren Energien.» Auch die FDP sehe er beim Ausbau der Windkraft jetzt stärker an der Seite der Grünen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge kritisierte die «exorbitant Verschuldung». Der Haushalt sehe ein Defizit von rund 1,2 Milliarden Euro vor - zusammen mit den beiden Nachtragshaushalten seien es sogar 4,7 Milliarden. Fast alle Ausgaben würden erhöht, die Verschlechterung der Wirtschaft habe lange vor Corona begonnen. Rheinland-Pfalz habe es versäumt die Liquidität der Firmen in der Krise zu unterstützen, dies werde zu einem Wettbewerbsnachteil werden. Junge kritisierte auch: «Die Landesregierung hat bei Migration und Inklusion versagt.» Immer mehr Geld für die Schulen mache es nicht besser. Die AfD plädiere für Deutsch vor Regelunterricht, weniger Studenten und die Stärkung der dualen Ausbildung. Zudem müssten Polizei und Feuerwehr besser bezahlt werden.