Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) und Vertreter von Banken und Sparkassen wollen an diesem Dienstag über Maßnahmen gegen Geldautomatensprengungen beraten. Anschließend (16.30 Uhr) wollen sie über das Gespräch berichten. 56 Fälle hat das Landeskriminalamt im vergangenen Jahr gezählt, 31 Mal wurde dabei Geld erbeutet. Eine pauschale Lösung zum Schutz gibt es aus Sicht von Experten nicht. Die Banden gehen meist sehr professionell und rücksichtslos vor. Zuletzt sorgte die Sparkasse Koblenz für Aufsehen, die aufgrund der zahlreichen Geldautomatensprengungen in der Region künftig nachts ihre Selbstbedienungs-Bereiche in den Geschäftsstellen von 23.00 Uhr bis 5.30 Uhr geschlossen hält.