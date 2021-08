Grafschaft (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Wiederaufbau-Beauftragte für das Hochwasser-Katastrophengebiet will die Antrags- und Bewilligungsverfahren für betroffene Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen und Vereine straffen. Diese Verfahren müssten verständlich und zügig umsetzbar sein, sagte Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) am Mittwoch nach einem Treffen mit kommunalen Vertretern im Ahrtal.

Die Planungen für den Wiederaufbau müssten zwischen Kommunen, Land und Bund eng abgestimmt werden und die Bewohner einbeziehen, sagte der Erste Kreisbeigeordnete des am schwersten betroffenen Landkreises Ahrweiler, Horst Gies (CDU). „Es gilt, statt einzelner kleiner Modelle übergreifende Lösungen zu finden, die für unsere Heimat Perspektiven bieten.“ Gies vertrat Landrat Jürgen Pföhler (CDU), dessen Teilnahme kurzfristig abgesagt worden war. Zu dem Treffen am Mittwoch waren der Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, Fabian Kirsch, und Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) per Videokonferenz zugeschaltet.

Gegen Pföhler und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Im Kern soll geklärt werden, ob mit früheren Warnungen oder Evakuierungen Menschenleben hätten gerettet werden können.