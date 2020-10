Eigentlich wollte das Saarland in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten einen Haushalt ohne Neuverschuldung feiern. Die Corona-Pandemie hat das bereits verhindert. Und auch in den nächsten Jahren ist an eine schwarze Null nicht mehr zu denken.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland ist nach Ansicht von Finanzminister Peter Strobel (CDU) für die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie so gut wie möglich gerüstet. «Wir haben andere Krisen gemeistert und wir werden auch diese Krise meistern», sagte Strobel am Dienstag im Landtag bei der Vorlage des Doppelhaushaltes für die Jahre 2021 und 2022. Das Land müsse «hohe pandemiebedingte Ausgaben tätigen und entsprechende Einnahmeverluste verkraften». Deswegen seien neue Schulden, die man eigentlich vermeiden wollte, «zwingend erforderlich».

Der Haushaltsentwurf, über den am Mittwoch debattiert und im Dezember entschieden wird, sieht Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 vor. Dafür werden Kredite in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro Schulden aufgenommen. Hinzu kommen jedoch noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie im Rahmen eines «Sondervermögens». Schon im Juni hatte das Parlament mit einem Nachtragshaushalt wegen der Pandemie eine Kreditaufnahme von 506 Millionen Euro genehmigt und zugleich 691 Millionen Kredite für das Covid-«Sondervermögen» beschlossen.

Strobel sagte, man müsse von 2023 an versuchen, einen Haushalt aufzustellen, «der sich wieder im normalen Fahrwasser bewegt». Der Haushaltsentwurf sei mit erheblichen Unsicherheiten belastet. «Es kann besser laufen als heute absehbar, die Wirtschaft kann sich schneller erholen wenn bald ein Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht», sagte der Finanzminister. «Es kann schlechter laufen, wenn es neue Infektionswellen auf breiter Front gibt.» Strobel fügte hinzu: «Wir müssen unsere Entscheidungen auf der Grundlage des heutigen Kenntnisstandes treffen. Dramatisieren hilft niemandem, verharmlosen aber auch nicht.»

Falls die wirtschaftliche Erholung schneller erfolge als erwartet, werde man weniger Schulden aufnehmen. Planbar sei das derzeit aber nicht. Das Land komme seiner gesetzlichen Verpflichtung zur jährlichen Tilgung von etwa 80 Millionen Euro Schulden auch in den nächsten beiden Jahren nach. Die Bemühungen um eine Teilentschuldung der Kommunen zeigten Wirkung und würden fortgesetzt. Kein anderes Bundesland verhalte sich in der Krise «so kommunalfreundlich wie das Saarland».

Auch die Investitionen sollen in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt einer Milliarde Euro hoch bleiben. Die Personalausgaben machen mehr als ein Drittel des saarländischen Haushaltes aus. Nach 1,7 Milliarden Euro im laufenden Jahr steigen sie auf 1,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr und auf 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2022. Strobel verteidigte diesen Anstieg und verwies auf zusätzliches Personal beispielsweise an Schulen, bei der Polizei und im Bereich der inneren Sicherheit. «Überall, wo zusätzliche Aufgaben den Einsatz von mehr Personal erforderlich machen, handeln wir auch. Das Saarland braucht eine leistungsfähige und kompetente Verwaltung», sagte er.

Der Finanzminister mahnte, das Land würde ohne «angemessene Haushaltspolitik» rasch «unausweichlich auf die schiefe Bahn geraten». Das würde passieren, «wenn wir ohne Rücksicht auf die absehbare Höhe unserer Einnahmen Ausgabenentscheidungen treffen, die auf Dauer keinen Bestand haben können». Die Krise sei »eine konkrete Gefahr für den Landeshaushalt«, sie schaffe aber auch Möglichkeiten und Chancen. Vieles, was vor ein paar Monaten noch undenkbar erschienen sei, beispielsweise in Sachen Homeoffice oder Digitalisierung, sei «ein Stück weit Normalität» geworden. Die Pandemie könne auch «Treiberin notwendiger Entwicklungen» sein.