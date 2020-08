Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler in der Jugendarbeit leicht erhöhen. Arbeitnehmer, die von ihren Arbeitgebern für ihr Engagement freigestellt werden, sollen künftig bis zu 70 Euro pro Tag - und damit 10 Euro mehr - vom Land bekommen. Der Ministerrat habe für die dafür notwendige Gesetzesänderung grünes Licht gegeben, teilte Jugend- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag in Mainz mit. Das Gesetz könne voraussichtlich Anfang 2021 geändert und noch im selben Jahr umgesetzt werden.

Derzeit bestehe die Möglichkeit, bis zu zwölf Tage im Jahr unbezahlt für das Ehrenamt freigestellt zu werden. Für die Aufwandsentschädigung gebe das Land etwa 400 000 Euro pro Jahr aus. Für die Jugendarbeit mit ihren bis zu 6000 Angeboten im Jahr sei ehrenamtliches Engagement eine Voraussetzung, betonte Spiegel. Zu den Angeboten gehören Jugendfreizeiten, Ferienbetreuung Gruppenstunden und Angebote politischer Bildung.