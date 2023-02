Zum Ende der Woche hin wird es in Rheinland-Pfalz bewölkt, regnerisch und stellenweise sehr windig. Am Donnerstag fällt nach zunehmender Bewölkung im Tagesverlauf am Nachmittag zunächst im Norden der erste Regen, bevor am Abend auch der Süden dran ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei bleibt es mit Temperaturen zwischen acht und elf Grad sehr mild. In der Nacht fällt gelegentlich etwas Regen und es bleibt bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und fünf Grad. In der zweiten Nachthälfte kommen zeitweise starke Windböen dazu.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Freitag bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen auf elf bis vierzehn Grad. Sehr windig wird es, mit verbreitet starken Böen. Vereinzelt sind im Bergland auch stürmische Böen möglich. In der Nacht bleibt es laut Meteorologen nass und bewölkt.

