Trübe Aussichten erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen: Am Donnerstag wird es stark bewölkt und es kann zeitweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 12 bis 16 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt bei Tiefstwerten von 8 bis 12 Grad und es kann regnen.

Offenbach (dpa/lrs) - Mit Wolken und Regen ist auch am Freitag über den ganzen Tag zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad. In der Nacht hält der Regen vor allem im Süden an. Es kühlt ab auf 9 bis 13 Grad.

Der Start ins Wochenende fällt am Samstag ebenfalls eher trübe aus. Zeitweise ist schauerartiger Regen möglich. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad.

