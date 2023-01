In den kommenden Tagen ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter mit Schauern und teils starken Windböen zu rechnen. Am Donnertag soll es verbreitet Dauerregen geben, der erst gegen Nachmittag allmählich nachlässt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen acht und zwölf Grad Celsius erwartet der Wetterdienst zudem teils stürmische Böen. Im Bergland sind vereinzelt Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde möglich.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Freitag ist es laut DWD-Prognose meist stark bewölkt. Dazu erwarten die Meteorologen Schauer und vereinzelte Gewitter. Bei Höchstwerten bis zwölf Grad ist es weiter windig, vor allem im Bergland werden weiter stürmische Böen erwartet. Wolken, Regen und Wind bestimmen auch das Wetter am Samstag. Die Temperaturen erreichen dann sieben bis elf Grad.

DWD-Vorhersage