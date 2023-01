Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt zum Wochenbeginn ungemütlich. Am Montag ist der Himmel weiter grau, dazu kommen erneute Schauer auf, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Vereinzelt sind im Laufe des Tages auch kurze Graupelgewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad; dazu geht laut DWD ein zumeist mäßiger und in Böen zeitweise starker bis stürmischer Wind. Dieser lässt in den Abendstunden langsam nach.

Barweiler (dpa/lrs) - Am Dienstag bleibt der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland bewölkt. Zu Tagesbeginn kann es noch etwas Schneeregen geben, danach soll es allerdings überwiegend trocken werden. Das Thermometer zeigt bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen 1 und 4 Grad an. Am Mittwoch ist es noch immer bewölkt. Dazu kommen meist leichte Schneeschauer, so der DWD. Nördlich der Mosel bleibt es unterdes niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zwischen 1 und 3 Grad. Dazu geht ein schwacher bis mäßiger Wind, so der DWD.

Wettervorhersage des DWD