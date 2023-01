In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es zur Wochenmitte hin vor allem nass und stellenweise glatt auf den Straßen. Am Dienstag sei zu Beginn des Tages mit Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Zur Mittagszeit kann es örtlich zu leichtem Regen und Sprühregen kommen, während es im Bergland schneit und Glättegefahr herrscht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und fünf Grad. In der Nacht sind laut Vorhersage stellenweise Schauer möglich.

Am Mittwoch ist es meist bewölkt, mit kurzzeitigen Auflockerungen. Dabei zieht wiederholt teils kräftiger Regen auf. Auch kurze Gewitter schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen steigen auf fünf bis neun Grad. Die Nacht bleibt demnach regnerisch. (dpa/lrs)

