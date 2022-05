Am Dienstag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland durchwachsen. Vor allem südlich der Mosel sind einzelne Schauer sowie Gewitter mit lokalem Starkregen und Windböen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden bleibt es demnach dagegen trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad, im höheren Bergland um 16 Grad. In der Nacht zum Mittwoch könne es örtlich kurze Regenschauer geben.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Mittwoch bleibe der Himmel zum Teil stark bewölkt. Der DWD sagte erneut einzelne Regenschauer und örtliche Gewitter mit Starkregen voraus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

