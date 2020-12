Offenbach (dpa/lrs) - Mit Regen, Schnee, Wolken und Sturmböen lädt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende kaum zu Ausflügen und Spaziergängen ein. Am Samstag ist es meist stark bewölkt. Nördlich der Mosel kann es auch Regen und im Bergland Schnee geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mit. Die Höchstwerte liegen bei sechs Grad. Der Sonntag bringt dichte Wolken und länger anhaltenden Regen. Im Bergland ist auch Neuschnee bis zu 15 Zentimeter möglich. Es gibt starken Wind mit Sturmböen und in Kammlagen auch schwere Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben Grad.