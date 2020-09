Essen (dpa/lrs) - Nebel, Regen, Wolken: Das Wetter zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft. Lediglich in der Pfalz seien ein paar Sonnenstrahlen möglich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Zunächst trete vereinzelt Nebel auf, der sich aber im Laufe des Vormittags auflöse. Ansonsten sei es wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise falle immer mal wieder ein wenig Regen. Auch die nächsten Tage bleiben laut DWD regnerisch bei Temperaturen von 12 bis 17 Grad. Im Bergland sei es mit etwa zehn Grad etwas kühler. Der Mittwoch könnte freundlicher werden mit mehr Auflockerungen.