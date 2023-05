Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Student der Technischen Hochschule Bingen geht vor Gericht gegen die Corona-Vorschriften vor, die nun an den rheinland-pfälzischen Hochschulen gelten. Berufen kann er sich dabei zum Beispiel auf die Regeln für Bordelle.

Nach anderthalb Jahren reiner Online-Lehre wird an den rheinland-pfälzischen Hochschulen jetzt auch wieder vor Ort unterrichtet. An diesen Lehrveranstaltungen darf aber nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder kurz vorher von „geschultem Personal“ – etwa in einer Apotheke, einer Arztpraxis oder einem Testzentrum – getestet worden ist (3G).