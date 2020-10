Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat auf Aufforderung des Landesrechnungshofs rund 7600 Euro für eine Veranstaltung zum 85. Geburtstag von Heiner Geißler (1930-2017) zurückgezahlt. Bei der Veranstaltung im Plenarsaal des Landtags 2015 habe die «Würdigung der fachlichen Arbeit Heiner Geißlers mit ihren Wirkungen für das soziale Gefüge innerhalb unseres Landes im Mittelpunkt gestanden», teilte der frühere Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Hans-Josef Bracht, am Donnerstag in Mainz mit. «Der Landesrechnungshof beurteilt dies anders. Wir haben dieses Votum zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Mittel an den Landtag zurückgezahlt.» Der SWR hatte zuvor darüber berichtet.

Die CDU-Landtagsfraktion sei der festen Überzeugung, dass die Veranstaltung für den «bedeutendsten Sozialpolitiker unserer Fraktion» rechtens war, schreibt Bracht. Weil viele soziale Errungenschaften auf Geißler zurückgingen, habe ihn der Landtag aus Anlass seines Todes 2017 ja auch in einer Plenarsitzung mit einer Gedenkminute geehrt. Die Geburtstagsveranstaltung sei «keine Party oder Sause» gewesen, sagte der Sprecher der Landtagsfraktion Olaf Quandt. Geißler sei vielmehr als «das soziale Gewissen der Landtagsfraktion» und bedeutender Sozialpolitiker gewürdigt worden.

Der Rechnungshof selbst äußerte sich nicht zu den Ergebnissen seiner Prüfung. Der Bericht sei an den Landtagspräsidenten gesandt worden, sagte Rechnungshof-Sprecher Philip Stöver. «Dieser gibt den Fraktionen regelmäßig nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme. Etwaige Rückäußerungen werden dem abschließenden Prüfungsbericht beigefügt.»