Rheinland-Pfalz könnte nach Einschätzung des Rechnungshofs fast 400 Stellen innerhalb der Verwaltung verlagern. In Zeiten steigender Zinsen sollte die Landesregierung Überschüsse und Rücklagen zur Schuldentilgung nutzen - aber auch investieren, findet die Behörde.

Mainz (dpa/lrs) - Von der Polizei sichergestellte Waffen, Drogen und Geld - völlig unsachgemäß verwahrt. Eine unwirtschaftliche Organisation des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) sowie eklatante Mängel bei der Instandhaltung der Universitätsmedizin. Die Prüfer vom Rechnungshof in Rheinland-Pfalz haben auch in diesem Jahr eine Reihe wunder Punkte im Umgang öffentlicher Stellen mit Steuern aufgezeigt und auf die im Ländervergleich zweitniedrigste Investitionsquote der Flächenländer hingewiesen. Der Präsident des Landesrechnungshofs, Jörg Berres, zeigte bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023 am Dienstag in Mainz auf, an welchen Stellen gespart und wo mehr ausgegeben werden müsste. Einige Beispiele:

- Der dem Bauministerium unterstellte Landesbetrieb LBB: Bei der Behörde, die mehr als 1400 Gebäude des Landes bewirtschaftet und die Bauaufgaben von Land und Bund ausführt, könnten nach Ansicht des Rechnungshofs 335,5 Vollzeitstellen und damit 38,2 Millionen Euro gespart werden. Dabei gehe es vor allem um eine modernere Organisationsform. «Die Verantwortung für Projekte wird zersplittert» und sei nicht geeignet, Teams, die mit Herzblut dabei sind, zu fördern. Zu einem ähnlichen Ergebnis sei 2010 auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im Auftrag des Landesbetriebs gekommen; es habe sich aber nicht viel verändert. In der derzeitigen Struktur dauerten größere Baumaßnahmen im Durchschnitt 9,6 Jahre, die Planung beim Gebäude für das Amtsgericht in Bitburg sogar 14 Jahre, kritisierte Berres.

- Zentrale Bußgeldstelle: Bei der dem Innenministerium unterstellten Stelle mit rund 290 Bediensteten seien 63,5 Stellen entbehrlich, «ohne, dass die Qualität der Arbeit leidet», stellte Berres fest. Das entspreche Personalkosten von 5,8 Millionen Euro pro Jahr. Die insgesamt fast 400 Stellen beim Landesbetrieb LBB und der Bußgeldstelle seien eine gute Reserve für andere wichtige Aufgaben, insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel.

- Asservatenverwaltung bei Polizei und Justiz: Polizei und Staatsanwaltschaft verwahrten zusammen weit mehr als 200.000 Asservate - darunter Waffen, Drogen und Geld. Die dafür eingerichteten Kammern bei der Polizei seien zum Teil überfüllt, Asservate lagerten auch in Fluren, Kellern, Büroräumen und einer Garage, berichtete Berres. In einigen Fällen hätten sogar Unbefugte Zugang. Eine Reihe der Asservate sei nur mit viel Aufwand auffindbar, das IT-Verfahren veraltet und ein elektronischer Datenaustausch mit der Staatsanwaltschaft nicht möglich. Allerdings solle beim Innenministerium im neuen Jahr eine IT-Grundlage dafür geschaffen werden.

- Die Universitätsmedizin in Mainz mit ihren 58 Gebäuden und 60 Kliniken: «Die Unimedizin hat keine Instandhaltungsstrategie, sie reagiert auf Schäden», kritisierte Berres. Zwischen 2009 und 2020 seien pro Jahr im Durchschnitt 4,7 Millionen Euro zu wenig in den Erhalt der Substanz investiert worden, insgesamt in diesem Zeitraum 30 Prozent zu wenig. «Das sind verdeckte Schulden.» Die Prüfer haben zudem regelwidrige Auftragsvergaben bei Handwerkern festgestellt. «Da ist dringender Handlungsbedarf», betonte Berres.

- Impfzentren: Die Wirtschaftsplanung und die Arztpraxen seien bei der Bedarfsplanung der Impfzentren in der Pandemie nicht hinreichend berücksichtigt worden, stellt der Rechnungshof fest. Allerdings habe es auch keine Blaupause und keine Pläne für die Einrichtung solcher Zentren gegeben. Mit Einrichtungen in interkommunaler Zusammenarbeit hätten jedoch nach den Berechnungen der Prüfer rund 8,5 Millionen Euro gespart werden können. Die Kosten pro Impfung hätten so zwischen 39 und 86 Euro gelegen. Es habe aber an wirtschaftlichen Anreizen gefehlt, Geld zu sparen und seit September 2021 hätten die Ärzte in ihren Praxen bereits 40 Prozent der Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt. In Rheinland-Pfalz seien auf ein Impfzentrum zum Teil weniger als 50.000 Impfberechtigte gekommen, in Niedersachsen dagegen seien es im Vergleich mindestens 150.000 gewesen.

- Hochschulpräsidien: Die Besoldungszuwächse der hauptamtlichen Hochschulpräsidien seit 2004 um mindestens 3200 Euro sind nach Einschätzung des Rechnungshofs zu hoch - davon betroffen seien gut 50 Menschen. «Das Besoldungsgefüge ist im Vergleich mit den Hochschulen anderer Länder wie NRW oder zu anderen Spitzenpositionen in der Landesverwaltung nicht mehr angemessen und transparent.» So seien Leistungszulagen oft nicht rechtskonform gewährt, die vereinbarten Ziele überwiegend nicht konkret formuliert. Die Begleitung der Digitalisierung nannte Berres als Beispiel.