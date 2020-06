Mainz (dpa) -

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05 - zu Taiwo Awoniyi): «Wir haben Entwarnung bekommen von den Ärzten. Er ist bei Bewusstsein und hat eine schwere Gehirnerschütterung. Vorerst muss er zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.»

(zum Spiel): «Nach nicht einmal 60 Sekunden sind wir 0:1 zurückgelegen. Das ist der denkbar schlechteste Start in einem Spiel, in dem so viele Emotionen sind. Wir müssen aus der Vielzahl der Torchancen, wir sprechen von 17 Torschüssen, etwas machen. Natürlich ist auch das Glück nicht dabei gewesen. Insgesamt ist es für uns brutal enttäuschend, weil wir viel mehr wollten. (...) Man muss sich belohnen für so ein Spiel. Wir sind heute enttäuscht, doch dann blicken wir auf Mittwoch zum Spiel beim BVB.»

(zum Restprogramm): «Es ist unheimlich wichtig, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben, dass jeder es mit jeder Pore mache wollte. Wir sind noch drei Punkte vorneweg und haben es in der Hand. So eine Situation ist dennoch extrem schwierig, weil jeder gewinnen will, ob er im Abstiegskampf oder im Kampf um die Champions League steckt. Wichtig ist, dass wir ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert haben.»

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): «Man hat ja gesehen, dass es ein richtiges Abstiegsduell war. Von der Psychologie war es wichtig, ein schnelles Tor zumachen. Dann hat man etwas zu verteidigen, da wird der Druck immer größer. Trotzdem haben Mainz und wir gleich viele Großchancen gehabt. Wir haben mit allem verteidigt, was wir auf dem Platz hatten. Wir hatten das Glück, das uns in Köln nicht vergönnt war.»

(zum Abstieg): «Rechnerisch ist alles möglich. Wir versuchen, Punkte zu holen, ohne auf die anderen zu schauen.»

Florian Niederlechner (Siegtorschütze FC Augsburg): «Das war ein unglaublich gutes Gefühl. Letzte Woche war ich noch der Depp, diese Woche bin ich der Held - das ist einfach das Schöne am Fußball, und darum lieben wir diesen Sport so. Wir sind positiv geblieben und haben heute alles reingeworfen. Mainz hat ein gutes Spiel gemacht. Der glückliche Sieger sind wir heute - aber das nehmen wir gerne mit. Ich glaube, dass es ein großer Schritt (zum Klassenerhalt) war. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen jetzt. Am Mittwoch ist ein wichtiges Spiel gegen Hoffenheim daheim - und da wollen wir es dann endgültig schaffen!»

Karim Onisiwo (FC Augsburg): «Nach dem 1:0 haben wir mal aufgeatmet, und dann haben wir versucht, guten Fußball zu spielen. Das haben wir auch geschafft. Wir haben drei Punkte gebraucht. Aber so ein schneller Nackenschlag - das schockt erst mal. Aber wir haben das dann gut weggesteckt und auch in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und auch Torchancen gehabt - aber die haben wir einfach nicht genutzt. Jetzt haben wir Dortmund als nächstes, das wird ein schweres Spiel, das wird ein harter Brocken. Aber dort können wir auch was holen, das haben wir auch schon mal bewiesen. Und wir müssen positiv in das Spiel rein.»