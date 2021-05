Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einer Razzia gegen Bandenkriminalität in Oberhausen hat die Polizei am Freitagabend mehrere Gebäude durchsucht. Mitglieder der Bande werden verdächtigt, bei mehreren Dutzend Straftaten in ganz Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz Tageseinnahmen und Waren im Wert von «etlichen 10.000 Euro» gestohlen zu haben.

Bei der Razzia seien Ermittler der Oberhausener Kriminalpolizei von „starken Kräften“ der Essener Bereitsschaftspolizei unterstützt worden, berichtete die Polizei Oberhausen. Gesucht worden sei nach Beweismitteln und Beutestücken, die den dringenden Tatverdacht gegen Bandenmitglieder erhärten sollen.

Nähere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg nach Ende der Durchsuchungen bekannt geben.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-782055/2