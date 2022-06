Ein Unbekannter hat in Sulzbach bei Saarbrücken eine Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Der vermummte Täter habe den Verkäufer mit einem Küchenmesser bedroht und die Tageseinnahmen in Höhe von 800 Euro mitgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Anschließend sei er am Donnerstagabend geflüchtet. Die Fahndung dauert demnach an.