Neuwied (dpa/lrs) - Zwei unbekannte Täter haben am Freitag in Neuwied ein Geschäft mit Goldankauf überfallen. Sie zwangen den Inhaber frühmorgens mit Gewalt zum Öffnen der Tresore und flohen mit «großen Mengen an Pfand- und Goldwaren», wie die Polizei mitteilte. Den Inhaber ließen die beiden dunkel gekleideten Männer gefesselt zurück. Nur mit Mühe konnte er die Polizei verständigen.

Neuwied (dpa/lrs) - Zwei unbekannte Täter haben am Freitag in Neuwied ein Geschäft mit Goldankauf überfallen. Sie zwangen den Inhaber frühmorgens mit Gewalt zum Öffnen der Tresore und flohen mit „großen Mengen an Pfand- und Goldwaren“, wie die Polizei mitteilte. Den Inhaber ließen die beiden dunkel gekleideten Männer gefesselt zurück. Nur mit Mühe konnte er die Polizei verständigen.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-330114/2