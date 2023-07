Die Verfassung des Saarlandes kennt künftig keine «Rasse» mehr. Dies sieht eine Verfassungsänderung vor, die das Landesparlament am Mittwoch in erster Lesung auf den Weg gebracht hat. Die Änderung wurde mit der Mehrheit der regierenden SPD und der oppositionellen CDU bei Ablehnung durch die AfD an den Verfassungsausschuss überwiesen. An der späteren Zustimmung mit einer Zweidrittel-Mehrheit besteht deshalb kein Zweifel.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bisher besagt Artikel 12 der Verfassung unter anderem, dass niemand wegen «seiner Rasse» benachteiligt oder bevorzugt werden dürfe. Künftig soll der entsprechende Satz lauten: «Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen Identität oder aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden.»

In der Begründung dazu heißt es, die Verwendung des Begriffs der «Rasse» führe zu dem Glauben, dass unterschiedliche biologische «Menschenrassen» existierten. Dies sei «fachlich falsch und entstammt einer Ideologie, die wir als weltoffene, zugewandte, saarländische Gesellschaft nicht tolerieren».

Verfassungsänderung Rasse