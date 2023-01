Rapper Thomas D von den Fantastischen Vier ist nach eigener Aussage ziemlich unordentlich. «Ich war schon immer ein Schlamper und man kann es ein bisschen kaschieren, wenn man dann sagt, das ist das Künstlerische», so der 54-Jährige in der Sendung «Music made in Germany» des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - „Meine Frau sagt: „Ich liebe dich trotzdem, Schatz. Auch wenn du so ein Chaot und ein Schlamper bist.“ Ich glaube nicht, dass sie mich deswegen liebt, aber sie liebt mich trotzdem. Und das ist ein schönes Kompliment.“