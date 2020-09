Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Radon-Werte in Wohnhäusern liegen im Saarland einer Untersuchung zufolge im Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Umweltministeriums in Saarbrücken umfasste die Auswertung 1220 Häuser und fast 2500 Einzelmessungen. Auch die Ergebnisse von bislang 53 der insgesamt 70 Bodenluftmessungen lägen zum großen Teil unter den Vorhersagen der Radonprognosekarten des Bundesamtes für Strahlenschutz. «Es gibt nichts, was uns mit Sorgen umtreiben muss», sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag.

Radon ist ein natürlich im Boden vorkommendes, radioaktives Edelgas, das auch in das Innere von Gebäuden vordringen kann. Ist es in höheren Konzentrationen in der Atemluft vorhanden, so erhöht es das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Deutschlandweit werden laut Jost fünf Prozent der Lungenkrebsfälle auf Radon zurückgeführt.

In insgesamt 41 der 1220 Häuser im Saarland sei der gesetzliche Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter erreicht oder auch überschritten worden. Mit einem Anteil von 3,4 Prozent liege man im Rahmen des Bundesdurchschnitts, der 3 Prozent betrage. Alle Hausbesitzer würden nun über die Ergebnisse informiert und bei Bedarf von Experten beraten. Je nach Höhe der Radon-Belastungen werden ihnen entsprechende Schutzmaßnahmen empfohlen. Diese reichen vom konsequenten Lüften bis zu baulich-technischen Maßnahmen.

Bei den Bodenluftmessungen habe in den allermeisten Fällen der Mittelwert unter 30 000 Bq pro Kubikmeter gelegen. Extrem hohe Messwerte, wie sie in Teilen des Schwarzwalds oder im Erzgebirge zu finden seien, seien im Saarland nicht vorhanden. Ende Oktober erwartet Jost Ergebnisse von Untersuchungen an 600 Schulen und Kindergärten im Land. Alle Erkenntnisse sollen dann in ein Konzept mit einer möglichen Ausweisung von Radonvorsorgegebieten einfließen.