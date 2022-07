Eine Radfahrerin ist in der Nacht zum Samstag in Frankenthal in der Pfalz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 18 Jahre alte Frau wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Frankenthal (dpa/lrs) - Ersten Ermittlungen zufolge wollte sie eine Straße überqueren. Weil am Straßenrand Lastwagen parkten, übersah sie der 46 Jahre alte Autofahrer. Die 18-Jährige hatte laut Polizei Alkohol getrunken. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

