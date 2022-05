Eine Fahrradfahrerin ist in Wadern im nördlichen Saarland auf ihrem Elektrorad mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 52-Jährige war von einem Fahrradweg auf die Landstraße 333 gewechselt und dort mit dem in dieselbe Richtung fahrenden Auto kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fahrerin stürzte demnach von ihrem Rad, verletzte sich und wurde kurz ohnmächtig. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall am Mittwoch beobachtet haben.

Wadern (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei