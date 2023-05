Frankenthal (dpa/lrs) - Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist auf einer Landstraße bei Frankenthal von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann habe von einem Feldweg kommend die Straße überqueren wollen und dabei den Wagen aus noch ungeklärter Ursache übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 30 Jahre alte Autofahrerin habe trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 83-Jährige starb am Freitag noch an der Unfallstelle.

Polizeimeldung