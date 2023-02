Ein Fahrradfahrer hat in Trier einen Fußgänger attackiert und ist danach geflohen. Die Staatsanwaltschaft stufte den Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt ein. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 20-Jährige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht in der Fußgängerzone unterwegs. Dann näherte sich ein Fahrradfahrer von hinten «und attackierte das arglose Opfer gegen den Kopf», wie die Polizei berichtete.

Trier (dpa/lrs) - Der junge Mann wurde laut Polizei schwer verletzt, der Fahrradfahrer flüchtete. Mehrere Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten. Die Polizei bittet diese Zeugen dringend, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Angriff oder zum Täter machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.