Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist in Schweich bei Trier auf eine Straße gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Der Mann wollte am Donnerstag mit dem Rad die Fahrbahn überqueren, als er aus unbekannten Gründen zu Boden fiel, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz zuvor sei ein 48 Jahre alter Autofahrer auf die Fahrbahn abgebogen. Am Wagen konnten den Angaben zufolge allerdings keine Spuren eines Zusammenstoßes festgestellt werden. Da der Unfallhergang nicht eindeutig festzustellen war, wurde ein Gutachter beauftragt.

Schweich (dpa/lrs) - Mitteilung der Polizei