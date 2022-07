Ein Radfahrer ist in Rheinbreitbach im Kreis Neuwied in eine Schaufensterscheibe gekracht. Der 18-Jährige musste am Samstag an einer Kreuzung für die Vorfahrt eines Linienbusses stark bremsen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit zu hohem Tempo und einer Sporttasche auf dem Lenker habe er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei in die Schaufensterscheibe geflogen. Diese ging zu Bruch. Der junge Mann erlitt Schnittverletzungen und nach ersten Vermutungen womöglich auch einen Armbruch.