Bous (dpa/lrs) - Ein Radfahrer ist im saarländischen Bous mit einer Schranke kollidiert und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 79-Jährige sei am Donnerstag auf einem Parkplatz an einem Einkaufszentrum unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Saarlouis mit. Auf einem stark abschüssigen Verbindungsweg zwischen zwei Parkflächen sei er aus ungeklärter Ursache gegen die geschlossene Schranke gefahren. Der 79-Jährige musste den Angaben zufolge mehrfach wiederbelebt werden und kam mit Verdacht auf Hirnblutungen in eine Klinik. Der Zustand des Mannes sei kritisch.