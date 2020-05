Landau (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer des Transporters (53) habe beim Abbiegen den entgegenkommenden 29-Jährigen auf dessen Rennrad übersehen, teilte die Polizei in Landau am Dienstag mit. Der Radfahrer wurde frontal erfasst und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er habe einen Schutzhelm getragen - ohne diesen wäre er wohl deutlich schwerer verletzt worden, hieß es von der Polizei.