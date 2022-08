Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein Radfahrer ist beim Mountainbike-Marathon in Neustadt an der Weinstraße gestorben. Die Ursache seines Todes sei bislang unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Dienstag. Der Mann habe keine äußeren Verletzungen gehabt, sein Mountainbike sei unbeschädigt gewesen. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Zur Klärung der Todesursache des 60-Jährigen soll die Leiche obduziert werden. Andere Teilnehmer der Radveranstaltung am Sonntag hatten den Mann auf der Strecke gefunden.