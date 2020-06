Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurde der Mann nach dem Unfall am Vorabend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Wie genau sich der Unfall ereignete, war zunächst noch unklar.