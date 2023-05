Passend zum Pfingst-Wochenende stellen wir Ihnen eine abwechslungsreiche Fahrradstrecke von rund 60 Kilometern vor. Sie folgt dem Verlauf der Queich von der Quelle bei Hauenstein bis zur Mündung an den Rhein.

Der von der Pfalztouristik empfohlene Radweg führt von Hauenstein durch das idyllische Queichtal über Wilgartswiesen bis nach Rinnthal. Im Ort wechseln Sie auf einen straßenbegleitenden Radweg und fahren über Sarnstall nach Annweiler am Trifels. Von hier aus radeln Sie weiter entlang der alten B10 auf einem ausgebauten Radweg nach Queichhambach, anschließend ein Stück auf der Landstraße bis Albersweiler und dann wieder auf einem Radweg bis nach Siebeldingen. Von hier aus führt die Route immer entlang der Queich über Godramstein nach Landau.

Weiter geht es über Offenbach und die Neumühle bis zum Ottersheimer Teilungswehr. Dort biegen Sie rechts ab und folgen dem Waldweg. Bei der nächsten Weggabelung biegen Sie links auf den Waldlehrpfad ein, auf dem es den Spiegelbach entlang zur Knittelsheimer Mühle geht. In Richtung Bellheim überqueren Sie die Landstraße und radeln am Ortsrand von Bellheim entlang bis zum Spielplatz, an dem Sie links abbiegen und dem Weg bis zur Waldgrenze folgen. Sie halten sich rechts und folgen dem Weg bis zur Landstraße. Von dort radeln Sie entlang des Waldrandes bis zur Stadt Germersheim am Rhein.

Dort angekommen besteht auch die Möglichkeit für eine Nachenfahrt auf dem Altrhein oder ein Besuch des Germersheimer Festungsmuseums. Zudem gibt es entlang der Strecke auch noch weitere Museen zu entdecken, wie zum Beispiel das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein, das Museum unterm Trifels in Annweiler oder das Landauer Stadtarchiv.