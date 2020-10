Das erste deutsche Weltraumradar ist am Dienstag in der Nähe von Koblenz eingeweiht worden. „Nach neuesten Zahlen kreisen heute mehr als 3000 aktive Satelliten um die Erde, und es werden noch deutlich mehr werden“, sagte der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), bei der Veranstaltung auf dem Bundeswehrgelände Schmidtenhöhe.

„Wir müssen genau wissen, wo sich die Satelliten und Zehntausende Weltraumschrott-Objekte zu einem gegebenen Zeitpunkt befinden, um katastrophale Kollisionen verhindern zu können“, so Jarzombek weiter. Mit dem neuen Radarsystem können Teile ausrangierter Satelliten, Restteile von Raketen und andere Trümmer in Orbithöhen zwischen 200 und 2000 Kilometern erkannt werden. Betreiber gefährdeter Satelliten können ihre Objekte nach einer Warnung bremsen oder die Flughöhe verändern, um Kollisionen zu vermeiden. Auch die Internationale Raumstation ISS in rund 400 Kilometern Höhe kann gewarnt werden.

Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist das German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar (GESTRA) in zwei weißen Containern mit jeweils einer Dachkuppel das „erste in Deutschland entwickelte und gebaute Weltraumüberwachungsradar“. Es hat 44,5 Millionen Euro gekostet, arbeitet überwiegend alleine ohne Personal und besteht aus jeweils 256 einzeln elektronisch gesteuerten Sende- und Empfangseinheiten.