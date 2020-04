Ingelheim (dpa/lrs) - Die Rückstände eines Brathähnchens in einem Backofen haben einen Feuerwehreinsatz in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) ausgelöst. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten später aber wieder zurückkehren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach wollte eine 29-jährige Bewohnerin des Hauses am Sonntagnachmittag ein Baguette im Backofen aufbacken. Dabei seien Rückstände des Brathähnchens vom Vortag in Brand geraten. Der Lebensgefährte der 29-Jährigen verletzte sich laut Polizei leicht, als er das Backblech aus dem Ofen holen wollte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits aus und der Backofen verrußt.