Die Rückfahrt von einer Feier ist für einen betrunkenen Autofahrer in der Südpfalz in einem Maisfeld zu Ende gegangen. Der 31-Jährige aus Wörth sei am frühen Sonntagmorgen auf einer Landstraße zwischen Herxheimweiher (Kreis Südliche Weinstraße) und Rülzheim (Kreis Germersheim) auf dem Nachhauseweg mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Landau am Montag mit. Den Polizisten berichtete der leicht verletzte Mann, Alkohol getrunken zu haben, ein Atemalkoholtest ergab 1,48 Promille. Nun wartet den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf ihn, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rülzheim (dpa/lrs) - Mitteilung der Polizei