Nach einem blutigen Polizeieinsatz am Montagabend in Mannheim ist vor allem eines unklar: Warum versuchte ein 32-Jähriger, zunächst einen Feuerwehrmann und dann einen Polizisten zu überfahren? Ein Beamter schoss schließlich auf das Auto und traf den Mann offenbar am Arm.

Alles begann mit einem Routineeinsatz. Die Feuerwehr rückte am Montagabend aus, weil eine Matratze unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke in Brand geraten war. Dies sollte für die Rettungskräfte das kleinste Problem an diesem Abend bleiben.

Während die Feuerwehr noch damit beschäftigt war, die Flammen zu löschen, fuhr ein Mann laut Polizei mit seinem Kleintransporter durch die Absperrungen in die Einsatzstelle. Kurz vor einem Feuerwehrauto sei er zum Stehen gekommen, hieß es. Dann setzte er sein Fahrzeug offenbar zurück und fuhr im Rückwärtsgang direkt auf einen Feuerwehrmann zu, der gerade einen Schlauchwagen schob. Dieser brachte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit. Der Transporter soll mit voller Wucht auf den Schlauchwagen gekracht sein.

Eine Kugel trifft

Dann legte der Fahrer den weiteren Schilderungen zufolge den Vorwärtsgang ein und fuhr direkt auf mehrere Polizisten zu, die an der Einsatzstelle standen. Einer der Beamten schoss auf den Kleintransporter, woraufhin der Mann floh. Wie sich später herausstellen sollte, wurde er von einer der Kugeln aus der Polizeiwaffe am Arm getroffen.

Während das Fahrzeug recht schnell im Mannheimer Jungbusch gefunden wurde, fehlte vom Fahrer zunächst jede Spur. Bei einer Großfahndung kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Dienstagmorgen soll der Mann schließlich in einem Mannheimer Krankenhaus aufgetaucht sein – mit einer offenbar nicht lebensbedrohlichen Schussverletzung.

Das Motiv des 32-Jährigen ist völlig unklar. Auch ob der Mann zum Tatzeitpunkt möglicherweise unter Drogen gestanden hat, ist nicht bekannt. Er machte bislang keine Angaben. Alle Erkenntnisse deuteten auf eine erhebliche Verkehrsstraftat hin, so die Polizei am Dienstagabend. Ein Haftbefehl wurde nicht beantragt.