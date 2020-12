St. Ingbert (dpa/lrs) - Ein qualmender Holzofen hat in St. Ingbert einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Mann alarmierte am späten Dienstagabend die Feuerwehr, da das Haus seiner Familie in Qualm stand, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Der Mann habe seine vier Kinder und die Mutter wecken und nach draußen bringen können, hieß es. Sie seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Qualm sei ein nicht funktionierender Holzofen gewesen. Die Familie habe den Ofen benutzt, da drei Wochen zuvor die Heizung im Haus gebrannt hatte. Das Haus sei aber wieder bewohnbar.