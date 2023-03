Schwalbach (dpa/lrs) - Ein Quadfahrer ist wohl ohne eigene Schuld bei einem Unfall im saarländischen Schwalbach schwer verletzt worden. Ein Auto missachtete am Samstag beim Abbiegen die Vorfahrt des Mannes und erfasste ihn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Quadfahrer wurde zu Boden geschleudert und teils unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam in ein Krankenhaus. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.