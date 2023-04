Bendorf (dpa/lrs) - Auf einer Kolonnenfahrt mehrerer Quads am Ostersonntag hat ein 37-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist schwer verletzt worden. Bei einem Überholmanöver sei es zu einer leichten seitlichen Kollision gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 37-Jährige prallte demnach auf der L307 gegen die Schutzleitplanke und wurde einen Abhang hinunter geschleudert. Durch den Aufprall zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Er kam in eine Klinik. Der Unfall passierte zwischen dem Ortsteil Mülhofen und der Stadt Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz).

