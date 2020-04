Nothweiler (dpa/lrs) - Ein 25 Jahre alter Quad-Fahrer ist in Nothweiler in der Südwestpfalz zu schnell gefahren und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann verlor am Dienstag beim Bremsen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ein entgegenkommender Lastwagen bremste demnach noch rechtzeitig; das führerlose Quad krachte in den Sattelschlepper. Der 25-Jährige sei schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden.