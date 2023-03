Mainz (dpa/lrs) - Weil Fans beim DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München gezündelt haben, muss der FSV Mainz 05 eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro bezahlen. Dieses Urteil hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gefällt, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Von der Summe kann der rheinhessische Bundesligist bis zu 5000 Euro für sicherheitstechnische oder Gewalt-präventive Maßnahmen verwenden. Zu Beginn der Partie gegen den deutschen Meister (0:4) am 1. Februar brannten Mainzer Zuschauer mindestens 15 Bengalische Feuer ab. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

