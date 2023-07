Ob die Amokfahrt mit fünf Toten in Trier, tödliche Schüsse in einem Heidelberger Hörsaal oder ein vor den Zug gestoßener Junge im Frankfurter Hauptbahnhof: Nach solchen Taten zeige sich häufig, dass die Täter psychisch erkrankt waren oder sind, stellt der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin fest. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der wegen Schuldunfähigkeit eingestellten Verfahren und der Sicherungsverfahren deutlich gestiegen, berichtet der FDP-Politiker.

Mainz (dpa) - Über mögliche Ursachen und Auswege solcher Entwicklungen diskutieren Fachleute an diesem Freitag (10.00 Uhr) bei einem Symposium in Mainz. «Mehr psychisch Kranke = Mehr Straftaten?» lautet der Titel. Vier Experten befassen sich aus medizinischer, kriminologischer und juristischer Sicht mit den Herausforderungen im Umgang mit psychisch auffälligen Menschen.