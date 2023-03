Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als SPD-Bundestagsabgeordneter gibt der gebürtige Pfälzer Marcus Held den Corona-Rebellen und stimmt gegen die Bundesnotbremse. Als Ex-Bürgermeister steht er ab Dienstag vor dem Landgericht Mainz. Es geht um Bestechung und um illegale Parteispenden.

In der vorletzten Aprilwoche steht Marcus Held (43) am Ufer der Spree im Berliner Regierungsviertel und erklärt via Facebook, warum er gegen die Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie